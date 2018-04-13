ДНР предлагает разработать механизм наказания виновных в обстрелах

ДОНЕЦК, 13 апр — РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин считает, что для устойчивого перемирия в Донбассе необходимо разработать механизмы выявления и наказания виновных в обстрелах.

"Думаю, встреча (контактной группы 18 апреля — ред.) будет достаточно напряженной, вопросов накопилось много, и вопрос тут не в одном перемирии. Любые подобные инициативы (о прекращении огня — ред.) будут срываться украинской стороной по простой причине, что нет механизмов выявления и наказания тех, кто учинил провокацию, совершил обстрел", — заявил Пушилин журналистам.

По его словам, нужна более активная позиция со стороны миссии ОБСЕ по выявлению и привлечению к ответственности виновных в нарушении режима прекращения огня.

"Если мы проанализируем, на какой территории — на украинской или нашей — более 95% разрушений и жертв среди мирного населения, то становится понятно, кто провокатор и к кому предпринимать меры воздействия. По нашему мнению, сначала нужен действенный механизм (наказания виновных в обстрелах — ред.), обсуждение, подписание, если нужно, а потом новое перемирие", — сказал Пушилин.

Он добавил, что без такого механизма добиться устойчивого прекращения огня будет сложно.