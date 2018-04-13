ДНР предлагает разработать механизм наказания виновных в обстрелах

ДОНЕЦК, 13 апр — РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин считает, что для устойчивого перемирия в Донбассе необходимо разработать механизмы выявления и наказания виновных в обстрелах.
По его словам, нужна более активная позиция со стороны миссии ОБСЕ по выявлению и привлечению к ответственности виновных в нарушении режима прекращения огня.
"Если мы проанализируем, на какой территории — на украинской или нашей — более 95% разрушений и жертв среди мирного населения, то становится понятно, кто провокатор и к кому предпринимать меры воздействия. По нашему мнению, сначала нужен действенный механизм (наказания виновных в обстрелах — ред.), обсуждение, подписание, если нужно, а потом новое перемирие", — сказал Пушилин.
Он добавил, что без такого механизма добиться устойчивого прекращения огня будет сложно.