Глава МИД Нидерландов рассчитывает обсудить с Лавровым "различные темы"

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что планирует обсудить с главой МИД РФ "различные темы", включая инцидент с авиалайнером МН17 "Малайзийских авиалиний", разбившемся в 2014 году в Донецкой области Украины.
"Поэтому очень важно, учитывая исторический фон, этим рамки, что мы имеем возможность говорить на разные темы, об актуальных событиях, что мы можем обсудить такую тему, как ужасная катастрофа с самолетом MH17 другие темы", — сказал Стеф Блок перед началом переговоров в Лавровым в Москве.
В свою очередь глава МИД РФ сказал, что богатый набор экономических, гуманитарных, и культурных контактов между странами отвечает интересам обоих стран и народов. При этом Лавров отметил, что в последнее время отношения России и Нидерландов подверглись испытаниям, в частности, из-за ситуации на Украине, а контакты внешнеполитических ведомств оказались замороженными.
"Россия всегда выступает за уважительный, взаимовыгодный курс на взаимодействие с любой страной, в том числе, конечно же, и с Нидерландами. Считаю, что перерывы в политических контактах — это линия, которая не соответствует нашим общим интересам. Поэтому очень ценим ваш сегодняшний визит в Российскую Федерацию", — добавил глава МИД РФ.
Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. МИД Нидерландов ранее сообщил, что суд по делу о крушении малайзийского самолета пройдет в этой стране. Большинство жертв трагедии являлись подданными Нидерландов.