Глава МИД Нидерландов рассчитывает обсудить с Лавровым "различные темы"

министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок и Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве. 13 апреля 2018

министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок и Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве. 13 апреля 2018

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что планирует обсудить с главой МИД РФ "различные темы", включая инцидент с авиалайнером МН17 "Малайзийских авиалиний", разбившемся в 2014 году в Донецкой области Украины.

По словам Блока, он осознает, что по определенным пунктам отношения Нидерландов и России являются трудными, и очень хорошо об этом говорить. Он подчеркнул, что со стороны населения Нидерландов абсолютно не идет речи о негативном отношении к гражданам и населению России.

"Поэтому очень важно, учитывая исторический фон, этим рамки, что мы имеем возможность говорить на разные темы, об актуальных событиях, что мы можем обсудить такую тему, как ужасная катастрофа с самолетом MH17 другие темы", — сказал Стеф Блок перед началом переговоров в Лавровым в Москве.

В свою очередь глава МИД РФ сказал, что богатый набор экономических, гуманитарных, и культурных контактов между странами отвечает интересам обоих стран и народов. При этом Лавров отметил, что в последнее время отношения России и Нидерландов подверглись испытаниям, в частности, из-за ситуации на Украине, а контакты внешнеполитических ведомств оказались замороженными.

"Россия всегда выступает за уважительный, взаимовыгодный курс на взаимодействие с любой страной, в том числе, конечно же, и с Нидерландами. Считаю, что перерывы в политических контактах — это линия, которая не соответствует нашим общим интересам. Поэтому очень ценим ваш сегодняшний визит в Российскую Федерацию", — добавил глава МИД РФ.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. МИД Нидерландов ранее сообщил, что суд по делу о крушении малайзийского самолета пройдет в этой стране. Большинство жертв трагедии являлись подданными Нидерландов.