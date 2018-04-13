МККК отправил в Донбасс четыре грузовика с гуманитарной помощью

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (130)

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Миссия Международного комитета Красного Креста (МККК) отправила четыре грузовика с гуманитарной помощью для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщила в пятницу пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовали четыре грузовых автомобиля с гигиеническими наборами, учебными и строительными материалами от Международного комитета Красного Креста общим весом почти 56 тонн", — говорится в сообщении.