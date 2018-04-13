В Эквадоре похитителям журналистов дали время, чтобы доказать, что они живы

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено дал 12 часов похитителям журналистов на границе с Колумбией, чтобы предоставить доказательства того, что они живы.

Речь идет о двух журналистах издания Comercio и их водителе, которые пропали в конце марта в районе Матахе на границе с Колумбией. Позже фронт имени Оливера Синистерры Революционных вооруженных сил (РВСК) Колумбии, которые действуют и на эквадорской территории, распространил коммюнике, согласно которому похищенные якобы погибли во время операции армии в этой местности.

"Я даю этим наркоторговцам 12-часовой срок, чтобы они предоставили нам доказательства того, что наши соотечественники живы", — заявил Морено в ходе пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на странице газеты El Universo.

Лидер Эквадора также пообещал, что в противном случае они ответят самым "решительным образом этим нарушителям прав человека".

В четверг появилась неофициальная и пока не подтвержденная информация об обнаружении тел пропавших. Как сообщило радио RCN, в его распоряжении имеется фотография погибших. Фото опубликовано в социальных сетях.

Ранее президент Эквадора неожиданно покинул Перу, где в пятницу открывается "Саммит Америк", чтобы вернуться на родину из-за появившейся информации об обнаружении тел похищенных журналистов.