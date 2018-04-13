Президент Эквадора был вынужден покинуть "Саммит Америк"

МЕХИКО, 13 апр – РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено неожиданно покидает Перу, где в пятницу открывается "Саммит Америк", и возвращается на родину из-за появившейся информации об обнаружении тел похищенных ранее журналистов.

"Я решил немедленно вернуться в Эквадор из-за критической ситуации, которую мы переживаем в эти моменты", — написал Морено в своем микроблоге в Twitter.

Речь идет о двух журналистах издания Comercio и их водителе, которые пропали в конце марта в районе Матахе на границе Эквадора с Колумбией. Позже фронт имени Оливера Синистерры Революционных вооруженных сил (РВСК) Колумбии, которые действуют и на эквадорской территории, распространил коммюнике, согласно которому похищенные якобы погибли во время операции армии в этой местности.

В четверг появилась неофициальная и пока не подтвержденная информация об обнаружении тел пропавших. Как сообщило радио RCN, в его распоряжении имеется фотография погибших.