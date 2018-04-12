Киев активно препятствует наблюдению ОБСЕ с воздуха, считает Лукашевич

ВЕНА, 12 апр — РИА Новости. Киев активно препятствует наблюдению Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине с воздуха, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Выступая на заседании постсовета организации, российский дипломат призвал СММ сфокусировать наблюдение за ситуацией на линии соприкосновения и вести равномерное патрулирование по обе стороны линии соприкосновения, в том числе с беспилотников, поскольку необходима подробная информация об уроне гражданской инфраструктуре и жертвах среди мирного населения.

"Киев же активно препятствует наблюдению СММ с воздуха. Не прошло и недели с момента запуска БПЛА дальнего радиуса действия, как дроны четыре раза подверглись глушению на территории под контролем ВСУ — 4 апреля возле населенного пункта Дача, 5 апреля в Клещеевке, 8 апреля в Попасной и 9 апреля в Степановке", — заявил Лукашевич.

Он также призвал СММ плотнее взаимодействовать с Донецком и Луганском во всех вопросах текущей деятельности, в том числе через представительство ополчения в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 9 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, в том числе о перемирии. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.