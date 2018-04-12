Перемирия в Донбассе не укрепили режим тишины, заявил Лукашевич

Воронка от снаряда во дворе жилого дома после ночного обстрела в Донецке. Архивное фото

Воронка от снаряда во дворе жилого дома после ночного обстрела в Донецке. Архивное фото

ВЕНА, 12 апр – РИА Новости. "Весеннее" и "пасхальное" перемирия не привели к укреплению режима тишины на востоке Украины, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Весеннее" и "пасхальное" перемирия не привели к укреплению режима тишины. ВСУ так и не опубликовали приказы о прекращении огня, не отвели радикальные батальоны от линии соприкосновения. Видимо, даже в эти пасхальные дни заповедь "не убий" им не писана. Они продолжали неизбирательные обстрелы городов Донбасса", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

Он добавил, что по вине Киева 10 апреля было вновь сорвано согласованное в Контактной группе разведение сил и средств в Станице Луганской, украинские военные замечены 28 марта внутри участка разведения в Золотом.

"В нарушение минского "Комплекса мер" за последние две недели зафиксировано более 40 единиц военной техники ВСУ, включая реактивные системы залпового огня в Полтавке и зенитно-ракетные комплексы С-300 в Володарском. Происходит переброска украинских сил в Донбасс через железнодорожные станции в Рубежном и Зачатовке. Сохраняется угроза обстрелов со стороны ВСУ Донецкой фильтровальной станции", — сказал постпред.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.