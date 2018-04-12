Поклонская заявила, что украинские следователи не явились на встречу с ней

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что украинские следователи не осмелились явиться к ней на встречу для ознакомления c возбужденным против нее уголовным делом.
При этом Поклонская назначила украинским следователям время для встречи, чтобы ознакомиться c возбужденным против нее уголовным делом – 12 апреля у себя на рабочем месте с 09.00 до 18.00.
"Говорила ведь, что среди "ручных" следователей, добросовестно выполняющих преступные указания такой же послушной нынешней украинской власти, не может быть порядочных и смелых. Ждала на рабочем месте, но никто не осмелился приехать и ознакомить меня с макулатурой, называемой уголовным производством", — сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, следователям, наверное, просто нечего предъявить.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".