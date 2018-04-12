Бывшая крепость Петра Великого в Таллине станет музеем красного террора

ТАЛЛИН, 12 апр — РИА Новости. В Эстонии подвели итоги творческого конкурса по преобразованию таллинской Батарейной тюрьмы (бывшая Морская крепость Петра Великого) в музей преступлений коммунистических режимов, сообщает Sputnik Эстония.
Первое место присудили проекту "Красная эрозия" японца Сюхея Эндо. Он удостоен премии в 15 тысяч евро. Поощрительный приз получил концепт "Красный блок", который предусматривает покраску всей морской крепости в красный цвет. Его авторы — международная группа во главе с поляком Мацеем Якубом Завадским.
Предполагается, что восточное крыло Батарейной тюрьмы станет не только музеем и местом для экспозиций, но и центром исследования преступлений коммунистических режимов. Здесь сохранились камеры с тюремными нарами, карцеры, кабинеты следователей, прогулочные коридоры для заключенных в их первозданном виде.
Как отмечает Sputnik, судя по иллюстрациям, к числу жертв коммунистических режимов автор победившего проекта относит погибших в годы холокоста. В зале, окрашенном в красный цвет, на стенах написаны высказывания выживших, а стенд на входе в экспозиционный зал называется "Жертвы холокоста".
В исторической справке на сайте института национальной памяти сообщается, что прибрежный оборонительный комплекс в Таллине использовался в качестве крепости до 1918 года — до провозглашения Эстонской Республики. С 1918-го по 2002 год он уже служил тюрьмой.
О том, что в течение четырех лет немецкой оккупации здесь содержали, пытали и казнили эстонцев и русских, в справке не упоминается. Не афишируется и тот факт, что при нацистах в подвале тюрьмы расстреляли 207 евреев.
Ошибочно утверждается, что "весь советский период здесь существовала тюрьма НКВД". Известно, что НКВД был преобразован в Министерство внутренних дел в 1946 году и сохранил это название вплоть до развала СССР в 1991 году.
Активное переписывание истории и пересмотр итогов Нюрнбергского трибунала, искажение исторических фактов приняли в Эстонии государственный размах.
На презентации победителей и призеров в бывшей Батарейной тюрьме присутствовал министр юстиции, член Союза Отечества и Res Publica Урмас Рейнсалу, являющийся одним из инициаторов закрепления в законодательстве страны материальных претензий к России (как наследнице СССР) по "возмещению ущерба от советской оккупации". Эта же партия легализовала "лесных братьев" и нацистских коллаборационистов как "борцов за свободу".
Россия неоднократно указывала Эстонии и странам Балтии на недопустимость искажения истории в угоду политической конъюнктуре и антироссийской внешней и внутренней политике.
Летом 2017 года министр юстиции Греции Ставрос Контонис назвал "весьма неудачной" и противоречащей ценностям ЕС идею Таллина провести антикоммунистический форум в рамках председательства страны в Евросоюзе и отказался участвовать в конференции. В письме организаторам министр пояснил, что подобная инициатива возрождает климат холодной войны, противоречит ценностям ЕС и приравнивает коммунизм к нацизму, что недопустимо.
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