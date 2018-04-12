Бывшая крепость Петра Великого в Таллине станет музеем красного террора

ТАЛЛИН, 12 апр — РИА Новости. В Эстонии подвели итоги творческого конкурса по преобразованию таллинской Батарейной тюрьмы (бывшая Морская крепость Петра Великого) в музей преступлений коммунистических режимов, сообщает Sputnik Эстония.

Мероприятие организовал Эстонский институт исторической памяти. В нем участвовали 13 работ местных и зарубежных архитекторов и дизайнеров.

Первое место присудили проекту "Красная эрозия" японца Сюхея Эндо. Он удостоен премии в 15 тысяч евро. Поощрительный приз получил концепт "Красный блок", который предусматривает покраску всей морской крепости в красный цвет. Его авторы — международная группа во главе с поляком Мацеем Якубом Завадским.

Предполагается, что восточное крыло Батарейной тюрьмы станет не только музеем и местом для экспозиций, но и центром исследования преступлений коммунистических режимов. Здесь сохранились камеры с тюремными нарами, карцеры, кабинеты следователей, прогулочные коридоры для заключенных в их первозданном виде.

Поддержку музею красного террора оказывают многие европейские страны. Решение о его открытии приняли в феврале нынешнего года: представители институтов исторической памяти Латвии, Литвы, Польши и Германии подписали совместное заявление о создании центра.

Как отмечает Sputnik, судя по иллюстрациям, к числу жертв коммунистических режимов автор победившего проекта относит погибших в годы холокоста. В зале, окрашенном в красный цвет, на стенах написаны высказывания выживших, а стенд на входе в экспозиционный зал называется "Жертвы холокоста".

В исторической справке на сайте института национальной памяти сообщается, что прибрежный оборонительный комплекс в Таллине использовался в качестве крепости до 1918 года — до провозглашения Эстонской Республики. С 1918-го по 2002 год он уже служил тюрьмой.

"Десятки тысяч жертв коммунистического режима прошли через Батарейную тюрьму на казнь или на отправку в лагеря ГУЛАГа в СССР", — подчеркивается в заметке. Подтверждения заявленным цифрам нет.

О том, что в течение четырех лет немецкой оккупации здесь содержали, пытали и казнили эстонцев и русских, в справке не упоминается. Не афишируется и тот факт, что при нацистах в подвале тюрьмы расстреляли 207 евреев.

Ошибочно утверждается, что "весь советский период здесь существовала тюрьма НКВД". Известно, что НКВД был преобразован в Министерство внутренних дел в 1946 году и сохранил это название вплоть до развала СССР в 1991 году.

Активное переписывание истории и пересмотр итогов Нюрнбергского трибунала, искажение исторических фактов приняли в Эстонии государственный размах.

На презентации победителей и призеров в бывшей Батарейной тюрьме присутствовал министр юстиции, член Союза Отечества и Res Publica Урмас Рейнсалу, являющийся одним из инициаторов закрепления в законодательстве страны материальных претензий к России (как наследнице СССР) по "возмещению ущерба от советской оккупации". Эта же партия легализовала "лесных братьев" и нацистских коллаборационистов как "борцов за свободу".

В Эстонии ежегодно 23 августа отмечается День памяти жертв коммунистического и нацистского режимов, который, по сути, приравнивает СССР к нацистской Германии. Эстония при поддержке ряда стран Восточной Европы сумела внести эту дату в календарь памятных дат Европейского союза.

Россия неоднократно указывала Эстонии и странам Балтии на недопустимость искажения истории в угоду политической конъюнктуре и антироссийской внешней и внутренней политике.

Летом 2017 года министр юстиции Греции Ставрос Контонис назвал "весьма неудачной" и противоречащей ценностям ЕС идею Таллина провести антикоммунистический форум в рамках председательства страны в Евросоюзе и отказался участвовать в конференции. В письме организаторам министр пояснил, что подобная инициатива возрождает климат холодной войны, противоречит ценностям ЕС и приравнивает коммунизм к нацизму, что недопустимо.

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