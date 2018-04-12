Министр обороны Греции сообщил о гибели пилота упавшего в море истребителя

АФИНЫ, 12 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министр национальной обороны Греции Панос Камменос сообщил о гибели пилота истребителя "Мираж-2000", упавшего в море в четверг днем.

"Греческий пилот в пантеоне героев. Он пал за веру и Родину, защищая наш национальный суверенитет и территориальную целостность. Родина скорбит. Горячие соболезнования его семье и всем служащим военной авиации", — написал Камменос в твиттере.

Генеральный штаб ВВС сообщил, что связь с самолетом была потеряна днем в четверг. "В четверг, 12 апреля, в 12.15 была потеряна связи с самолетом M2000-5, находившимся в девяти милях северо-восточнее острова Скирос. Ведется его поиск",- говорится в заявлении.

Самолет возвращался после перехвата в Эгейском море.