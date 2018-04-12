Обошлось без драки: СМИ Азербайджана раскритиковали отчет ОБСЕ о выборах

Во время голосования на выборах президента в Азербайджане. 11 апреля 2018

Во время голосования на выборах президента в Азербайджане. 11 апреля 2018

БАКУ, 12 апр — РИА Новости. Граждане Азербайджана почти единогласно переизбрали Ильхама Алиева на четвертый президентский срок, однако мнения наблюдателей о ходе выборов разделились.

ЦИК Азербайджана и миссия наблюдателей СНГ заявили о демократичности избирательного процесса, но у БДИПЧ ОБСЕ сложилось иное мнение, и обсуждение их доклада чуть не закончилось потасовкой.

Итоги

Спустя 17 часов после закрытия участков ЦИК Азербайджана обнародовал данные по итогам подсчета 99,99% бюллетеней — за Алиева проголосовали 86,03% граждан, самовыдвиженца Захида Оруджа поддержали 3,11%, Гудрата Гасангулиева от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" — 3,02%. Итоговая явка на выборах, по данным ЦИК, составила 74,51%.

Кроме того, ЦИК Азербайджана провел оперативное расследование в связи с информацией о якобы имевших место нарушениях на выборах, которая впоследствии не подтвердилась.

ЦИК, согласно избирательному кодексу, до 21 апреля должен подвести итоги выборов и представить их в Конституционный суд для утверждения. КС в течение 14 дней после дня голосования официально объявляет сведения об итогах президентских выборов.

Азербайджанские журналисты сорвали пресс-конференцию наблюдателей ОБСЕ в Баку. pic.twitter.com/UW6LO7Gih7 — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 12 апреля 2018 г.

БДИПЧ ОБСЕ против

Миссии наблюдателей от СНГ и БДИПЧ ОБСЕ разошлись в оценке прозрачности и демократичности азербайджанского плебисцита.

Наблюдатели от Содружества считают, что выборы были свободными, легитимными и прозрачными. Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, миссия не выявила. Аналогичной позиции придерживается миссия наблюдателей от ШОС.

БДИПЧ ОБСЕ, напротив, считает, что выборы прошли в условиях ограничения прав и свобод при недостаточной конкуренции. По их мнению, честные и свободные выборы "невозможны" в стране при нынешнем политическом климате. Наблюдатели заявили на пресс-конференции, что зафиксировали 17 случаев намеренной фальсификации голосов.

Отчет миссии ОБСЕ вызвал бурю возмущения у присутствующих на пресс-конференции азербайджанских журналистов. Они прервали оглашение отчета и призвали наблюдателей "не оскорблять их". Ситуация накалялась и грозила перерасти в потасовку — представителей ОБСЕ взяли в плотное кольцо из телевизионных камер.

Иностранцам чудом удалось ретироваться и покинуть зал. Минут через 10, когда страсти улеглись, пресс-конференция возобновилась. Но из зала продолжали слышаться выкрики с просьбой не оскорблять азербайджанский народ.

Между тем, оппозиционный азербайджанский журналист Хадиджа Исмайлова спросила докладчиков, были ли им предложены взятки или подарки во время пребывания в стране. Специальный координатор наблюдателей от ОБСЕ Нильза де Сена заявила, что наблюдатели "не получали от властей таких предложений". "Это какая-то шутка", — добавила она.

Главный редактор проправительственной газеты "Сяс" Бахруз Гулиев, взяв микрофон, предназначенный для задающих вопросы журналистов, заявил, что доклад наблюдателей ОБСЕ, ПАСЕ и БДИПЧ ОБСЕ "идет вразрез с волеизъявлением азербайджанского народа и является полностью субъективным".

Затем он попросил докладчиков представить доказательства нарушений на выборах. К его требованиям подключились коллеги, они выразили "сожаление" из-за доклада, который, по их мнению, не отражает реальную ситуацию.

Докладчики проигнорировали вопросы и выкрики журналистов.

В 2016 году на пресс-конференции наблюдателей отчет также раскритиковали местные журналисты, однако тогда все ограничилось громкими возгласами недовольства.