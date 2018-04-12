Обошлось без драки: СМИ Азербайджана раскритиковали отчет ОБСЕ о выборах

БАКУ, 12 апр — РИА Новости. Граждане Азербайджана почти единогласно переизбрали Ильхама Алиева на четвертый президентский срок, однако мнения наблюдателей о ходе выборов разделились.
ЦИК Азербайджана и миссия наблюдателей СНГ заявили о демократичности избирательного процесса, но у БДИПЧ ОБСЕ сложилось иное мнение, и обсуждение их доклада чуть не закончилось потасовкой.
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Кроме того, ЦИК Азербайджана провел оперативное расследование в связи с информацией о якобы имевших место нарушениях на выборах, которая впоследствии не подтвердилась.
ЦИК, согласно избирательному кодексу, до 21 апреля должен подвести итоги выборов и представить их в Конституционный суд для утверждения. КС в течение 14 дней после дня голосования официально объявляет сведения об итогах президентских выборов.
Азербайджанские журналисты сорвали пресс-конференцию наблюдателей ОБСЕ в Баку. pic.twitter.com/UW6LO7Gih7— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 12 апреля 2018 г.
БДИПЧ ОБСЕ против
Наблюдатели от Содружества считают, что выборы были свободными, легитимными и прозрачными. Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, миссия не выявила. Аналогичной позиции придерживается миссия наблюдателей от ШОС.
БДИПЧ ОБСЕ, напротив, считает, что выборы прошли в условиях ограничения прав и свобод при недостаточной конкуренции. По их мнению, честные и свободные выборы "невозможны" в стране при нынешнем политическом климате. Наблюдатели заявили на пресс-конференции, что зафиксировали 17 случаев намеренной фальсификации голосов.
Отчет миссии ОБСЕ вызвал бурю возмущения у присутствующих на пресс-конференции азербайджанских журналистов. Они прервали оглашение отчета и призвали наблюдателей "не оскорблять их". Ситуация накалялась и грозила перерасти в потасовку — представителей ОБСЕ взяли в плотное кольцо из телевизионных камер.
Иностранцам чудом удалось ретироваться и покинуть зал. Минут через 10, когда страсти улеглись, пресс-конференция возобновилась. Но из зала продолжали слышаться выкрики с просьбой не оскорблять азербайджанский народ.
Главный редактор проправительственной газеты "Сяс" Бахруз Гулиев, взяв микрофон, предназначенный для задающих вопросы журналистов, заявил, что доклад наблюдателей ОБСЕ, ПАСЕ и БДИПЧ ОБСЕ "идет вразрез с волеизъявлением азербайджанского народа и является полностью субъективным".
Затем он попросил докладчиков представить доказательства нарушений на выборах. К его требованиям подключились коллеги, они выразили "сожаление" из-за доклада, который, по их мнению, не отражает реальную ситуацию.
Докладчики проигнорировали вопросы и выкрики журналистов.
В 2016 году на пресс-конференции наблюдателей отчет также раскритиковали местные журналисты, однако тогда все ограничилось громкими возгласами недовольства.
Через некоторое время представители ОБСЕ смогли вернуться в зал и продолжили озвучивать свои выводы. pic.twitter.com/FlYLmIC4A1— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 12 апреля 2018 г.