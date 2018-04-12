Косачев предложил привлечь Киев к ответственности за задержание моряков

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев предлагает привлекать к ответственности должностных лиц Украины, принимавших решение о задержании российских моряков.

Украинские власти за последнее время сообщили о задержании двух российских судов. Первое – рыболовецкое судно "Норд", которое шло под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа, все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Второе — судно российской компании Trans Services Maritime, которое, по данным генерального прокурора Украины Юрия Луценко, незаконно добывало песок в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник "Лебяжьи острова"). Судно сейчас находится в порту в Одесской области.

"Возможно, следует рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности принимавших соответствующие решения должностных лиц Украины. Необходимо также принять меры по обеспечению безопасности судоходства в северо-восточной части Чёрного моря и в Азовском море силами нашего Черноморского флота", — написал Косачев в своем блоге на сайте Совета Федерации.

"Эти вопиющие действия украинских властей против судов другого государства выглядят актами откровенного пиратства. Факт признания или непризнания Украиной территории Крыма в составе Российской Федерации абсолютно не влияет на обязательства Украины в рамках морского права, не давая правовых оснований для ареста судов и граждан другого государства по факту их пребывания в Крыму", — отметил сенатор.

Он добавил, что российские власти совершают все необходимые действия по освобождению граждан и собственности России.