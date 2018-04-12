В Эстонии просившего убежище россиянина осудили за "сотрудничество с ФСБ"

ТАЛЛИН, 12 апр — РИА Новости. Псковский тренер по спортивным единоборствам Михаил Петров, который летом прошлого года просил в Эстонии политическое убежище и утверждал, что в России его якобы преследует ФСБ, приговорен эстонским судом к 5 годам лишения свободы за сотрудничество с этой российской спецслужбой, говорится в опубликованном в четверг ежегодном рапорте полиции безопасности Эстонии (КАПО).

"Михаил Петров (1973 года рождения) был осужден еще в октябре 2017 года. Он получил пять лет тюрьмы по статье 233 УК, которая предусматривает наказание за ненасильственные действия в отношении Эстонии, совершенные иностранцем. По данным КАПО, Петров еще с 1990-х годов сотрудничал с ФСБ, предоставляя этому ведомству информацию о работниках эстонских спецслужб, их транспорте и другие данные", — говорится в документе.

Информацию из ежегодника подтвердил на пресс-конференции глава КАПО Арнольд Синисалу, который не стал раскрывать подробности этого дела.