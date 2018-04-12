Полный разрыв договора о дружбе с РФ не в интересах Киева, заявили в Раде

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Полный разрыв договора о дружбе с РФ сейчас не в национальных интересах Украины, заявил в четверг депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко", секретарь комитета по национальной безопасности Иван Винник.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что внесет в Верховную раду проект закона о немедленном одностороннем прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией.

"Относительно полного разрыва этого договора путем (принятия – ред.) соответственного решения Верховной радой – это не совсем сейчас в национальных интересах Украины, потому что в этом договоре есть основополагающие позиции относительно уважения к украинской границе со стороны РФ, их неприкосновенность, ну и защиты со стороны РФ от любых незаконных террористических пересечений",- заявил Винник в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, Киев в дальнейшем намерен использовать этот договор в судах по защите государственных интересов Украины.

Ранее замглавы украинского МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что договор о дружбе России с Украиной необходимо разорвать, но с учетом внешнеполитической ситуации нужно заключить договор в другом формате. При этом первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявляла, что Киев не намерен денонсировать договор о дружбе с РФ, отметив, что Украина "наоборот, намерена требовать от России выполнять положения этого документа".

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году. Он является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Договор был подписан на десятилетний срок с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.