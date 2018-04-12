РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Экипаж сбитого в Афганистане вертолета просит помочь вернуться в Молдавию

12:4112.04.2018
(обновлено: 12:45 12.04.2018)
0110510
© AP Photo / Shah MaraiАфганские военные. Архивное фотоАфганские военные. Архивное фото
© AP Photo / Shah Marai

КИШИНЕВ, 12 апр — РИА Новости. Пилот Лионел Буруянэ и инженер Михаил Крихан, попавшие в плен к талибам в 2015 году, когда их вертолет был сбит в Афганистане, просят помочь им вернуться домой, сообщает молдавский телеканал Jurnal TV.

Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
В ФСБ назвали число боевиков, переместившихся из Сирии в Афганистан
Вертолет, разбившийся 24 ноября с 18 пассажирами и тремя членами молдавского экипажа, выполнял в Афганистане гражданскую миссию. Экипаж работал на правительство США и оказывал содействие афганским силам безопасности. Вертолет был сбит талибами в провинции Фарьяб и упал на территории, которая находится под контролем боевиков "Талибана"*. В результате один из членов молдавского экипажа был убит. Его тело было доставлено в Молдавию 17 декабря. Как отмечают в Кишиневе, в плену у боевиков остаются два гражданина Молдавии.

"Уже почти два года я заперт здесь, не видел семью. Думаю о вас и так будет всегда, пока бьется мое сердце. Прошу, чтобы меня отпустили вместе с дядей Мишей, с которым я разделил беду, чтобы мы вернулись домой. Тех, кто будет смотреть это видео и решать нашу судьбу, от всей души прошу, умоляю вас, помогите!", — обратился ко всем в записи, опубликованной Jurnal TV.

Вид на дома в одном из сел в провинции Бамиан в Афганистане. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
На севере Афганистана могут находиться до трех тысяч боевиков
Крихан добавил, что все это время они провели взаперти, не видели солнца, но надеются, что их сумеют вернуть домой.

Видеозапись была предоставлена руководителем "Нашей партии" Ренато Усатым. Он рассказал, что два года пытался вернуть соотечественников домой.

"Я делал все возможное, чтобы освободить этих людей: установил место их содержания в сентябре 2017 года. Одна группировка террористов уничтожила другую и наших молдаван забрали, чтобы потом продать. Властям Молдовы предложили выкупить их за 2 миллиона долларов, то есть по миллиону за каждого" — заявил в эфире Усатый.

По его словам, власти готовы пойти на такую сделку, но сам он выступает против такого решения, чтобы не финансировать террористов.

Ранее афганская сторона заверила Кишинев, что власти страны помогут в поиске граждан Молдавии. Соответствующее заявление было сделано представителем делегации Афганистана на встрече с на тот момент главой министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Натальей Герман на саммите ОБСЕ в Белграде в начале декабря 2016 года.

*Террористическая организация, запрещена в России

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена