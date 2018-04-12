Мальта предоставила документы по выдаче россиянки Ефимовой, сообщил адвокат

АФИНЫ, 12 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Власти Мальты прислали все документы и их перевод для слушаний в суде Греции дела об экстрадиции россиянки Марии Ефимовой, ставшей одним из наиболее важных источников информации для убитой мальтийской журналистки Дафни Каруаны Гализии, сообщил РИА Новости адвокат россиянки Иоаннис Цолакос.
Утром в суде адвокат попросил отложить на два часа слушания, поскольку ожидает прибытия свидетеля с Мальты. "Мы ждём важного свидетеля, который расскажет о системе правосудия на Мальте, о переплетении системы власти и судебной системы", — заявил адвокат в начале слушаний.
Ефимова на слушаниях сказала, что ей переводчик не требуется, поскольку она понимает греческий язык. Суд отложил слушания на два часа.
Обвинения россиянка называет безосновательными — на расходование средств было разрешение руководства банка, а один из полицейских уже отозвал своё заявление. Ефимова опасается за свою жизнь в случае экстрадиции на Мальту, поскольку власти страны даже не дают гарантий ее безопасности.