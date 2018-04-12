ВСУ 27 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (118)

ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. Украинские силовики 27 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о 28 случаях нарушения перемирия.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) составило 27 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории ДНР около 250 мин и артснарядов, они также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 604 единицы. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 587 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.