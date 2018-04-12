Помпео: США будут стремиться к "более продуктивным" отношениям с Китаем

ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Директор ЦРУ и кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил, что США будут стремиться к "более продуктивным" отношениям с КНР.

"Китай продолжает отрежиссированные и скоординированные усилия с тем, чтобы конкурировать с Соединенными Штатами на дипломатическом, военном и экономическом фронтах… Нынешняя администрация намерена работать с правительством Китая дипломатическими методами, пытаясь развить более продуктивные двусторонние отношения", — сказал Помпео. Отрывки из выступления Помпео в сенате распространил Белый дом. Само выступление состоится в четверг на слушаниях по утверждению Помпео госсекретарем.

По его словам, КНР использует "слабую" торговую политику США, продолжает "провокации" в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, киберпространстве и "даже в космосе".

По словам Помпео, США благодарны КНР за поддержку в кампании по оказанию давления на КНДР, но Китаю следует "сделать больше" в этом направлении.