Бразильские парламентарии берут имя Лула в знак поддержки экс-президента

МЕХИКО, 12 апр – РИА Новости. Несколько десятков бразильских парламентариев от Партии трудящихся (ПТ) потребовали добавить к своим официальным именам в документообороте Национального конгресса имя Лула в знак поддержки севшего в тюрьму по приговору суда экс-президента Луиса Инасиу Лулы да Силва.

К инициативе присоединилась глава ПТ Глейзи Хоффманн. Она опубликовала в своем микроблоге в Twitter текст обращения к главе сената республики, в котором просит официально писать ее имя и фамилию во время заседаний как Глейзи Лула Хоффманн.

Всего в акции участвуют порядка 60 парламентариев от этой партии, отмечает портал Cuba Debate. Все они написали одинаковые прошения руководству национального конгресса страны.

Судья верховного суда Бразилии Эдсон Факин 7 апреля отказал в апелляции Луле на решение о помещении его в тюрьму, после чего экс-президент сдался властям и был отправлен отбывать заключение в город Куритиба. В январе Лула да Силва был приговорен за коррупцию к 12 годам и одному месяцу тюрьмы.