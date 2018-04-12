МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. У посольства России есть большие сомнения, что опубликованное Скотланд-Ярдом заявлении Юлии Скрипаль написано ее лично, необходимы доказательства, что с ней все в порядке, говорится в заявлении, опубликованном на сайте дипломатического представительства.

"С интересом ознакомились с опубликованным на сайте Скотланд-Ярда заявлением якобы от имени Юлии Скрипаль. Если все изложенное в нем правда, остается только порадоваться за нашу соотечественницу. Однако в условиях невозможности убедиться в этом на практике публикация лондонской полиции вызывает больше вопросов, чем ответов", — отмечается в заявлении посольства.

В дипмиссии выразили желание удостовериться, что текст действительно составлен Юлией Скрипаль, выразив сомнения в его достоверности. "Текст явно составлен таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром — консулами, журналистами, родственниками", — указали дипломаты.

Заявление Юлии Скрипаль

В среду полиция Лондона опубликовала заявление Юлии Скрипаль. В нем говорится, что ее отец экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль остается в больнице в тяжелом состоянии после отравления в Солсбери.

"Меня выписали из районной больницы Солсбери 9 апреля 2018 года. Меня лечили с таким очевидным профессионализмом и с такой добротой, что я немедленно начала скучать по медперсоналу. Мой отец остался на их попечении, и он все еще серьезно болен. Я тоже продолжаю страдать от последствий нервно-паралитического вещества, которое было использовано против нас", — сказано в заявлении Скрипаль.

Девушка сообщила, что пока не будет общаться с журналистами. Она также поблагодарила двоюродную сестру за заботу, но попросила ее не пытаться выходить на связь с родственниками "в течение некоторого времени". Скрипаль особо подчеркнула, что пока не собирается обращаться за консульской помощью к России.

"У меня есть доступ к друзьям и семье, и меня поставили в известность о моих конкретных контактах в посольстве России, которое любезно предложило мне любую помощь. На данный момент я не хочу прибегать к их услугам", — сказала она.

Отказ предоставить информацию

Великобритания продолжает отказывать России в предоставлении информации о местонахождении Юлии Скрипаль, ее пожеланиях и реальном состоянии здоровья, заявил в минувшую среду РИА Новости представитель посольства РФ в Лондоне в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что Юлия Скрипаль была якобы переведена на некую военную базу.

"Вновь вынуждены констатировать, что британская сторона продолжает отказывать нам в какой-либо информации о местонахождении Юлии, ее пожеланиях и реальном состоянии здоровья. Налицо линия на ее изоляцию от общественности, сокрытие важных свидетельских показаний и создание препятствий для объективного и независимого расследования", — сказал собеседник агентства.

Инцидент в Солсбери

В Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.