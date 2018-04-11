Эрдоган поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана

БАКУ, 11 апр – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил в среду своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и поздравил его с убедительной победой на внеочередных выборах главы государства.

Алиев, по предварительным данным ЦИК Азербайджана, набрал 86,09% голосов избирателей.

"Одиннадцатого апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву. Он поздравил президента Азербайджана с убедительной победой на выборах и пожелал успехов в его президентской деятельности во благо азербайджанского народа", — говорится в сообщении пресс-службы Алиева.