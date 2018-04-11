Юлия Скрипаль заявила, что ее отец в больнице в тяжелом состоянии

22:3011.04.2018
(обновлено: 22:58 11.04.2018)
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ЛОНДОН, 11 апр – РИА Новости. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль остается в больнице в тяжелом состоянии после отравления в Солсбери, говорится в заявлении его дочери Юлии, опубликованном Скотланд-Ярдом.
"Меня выписали из районной больницы Солсбери 9 апреля 2018 года. Меня лечили с таким очевидным профессионализмом и с такой добротой, что я немедленно начала скучать по медперсоналу. Мой отец остался на их попечении, и он все еще серьезно болен. Я тоже продолжаю страдать от последствий нервно-паралитического вещества, которое было использовано против нас", — сказано в заявлении женщины.
По словам Юлии, у нее "есть доступ к друзьям и семье".