ЕК продолжает оценивать ситуацию с новыми санкциями США в отношении России

БРЮССЕЛЬ, 11 апр — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия продолжает оценивать ситуацию, вызванную новыми санкциями Соединенных Штатов в отношении России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ЕК и Внешнеполитической службы ЕС.

"Оценка продолжается", — ответил он на вопрос, провела ли ЕК оценку ситуации и сделали ли какие-либо выводы.

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия изучает степень экономических интересов в Евросоюзе тех российских лиц, которые попали под новые санкции США.

Между тем сообщалось, что американские банки частично заморозили использование средств на счетах швейцарского концерна Sulzer, работающего по всему миру, из-за санкций. Кроме этого, ранее во вторник Лондонская биржа металлов (LME) сообщила, что с 17 апреля вводит временное ограничение на торговлю металлами "Русала" в связи с санкциями США.

Агентство Блумберг сообщило со ссылкой на замминистра финансов США Сигал Манделкер, что банки Великобритании могут столкнуться с последствиями за сотрудничество с теми, кто попал в новый список санкций Соединенных Штатов. Согласно сообщению, американская сторона может ввести дополнительные ограничения на любую компанию за сотрудничество с российскими бизнесменами и компаниями, находящимися под этими санкциями.

Российско-германская внешнеторговая палата (ВТП) сообщала, что новые ограничительные меры Соединенных Штатов могут обойтись немецкой экономике, крупнейшей в Евросоюзе, в перспективе в несколько миллиардов евро.