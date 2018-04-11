Защита депутата Резника считает, что испанский суд его оправдает

МАДРИД, 11 апр – РИА Новости. Защита депутата Госдумы Владислава Резника, который оказался на скамье подсудимых в связи с так называемым "делом русской мафии" в Испании ("операция Тройка"), считает, что суд вынесет оправдательный приговор, поскольку обвинения, выдвинутые прокуратурой, безосновательны.

В феврале в Национальной судебной палате Испании началось рассмотрение дела, расследование которого заняло 11 лет. На скамье подсудимых оказались 18 человек, в основном граждане России, из 27 человек, которые фигурируют в обвинительном заключении прокуратуры. Остальные, в том числе предполагаемые лидеры ОПГ Геннадий Петров и Александр Малышев, уехали из Испании и не вернулись. По версии прокуратуры, группировка занималась в Испании отмыванием денег, нажитых преступным путем, через создание компаний, связанных с недвижимостью.

На этой неделе прокуратура потребовала приговорить депутата Резника к пяти годам заключения, а также назначить штраф в 30 миллионов евро, а его супругу Диану Гиндин — к четырем с половиной годам заключения и штрафу 5 миллионов евро.

Как заявила в среду на слушаниях сторона защиты депутата и его супруги, в ходе расследования не было найдено ни одного факта, по которому может быть применено уголовное наказание.

Защита отмечает, что в ходе заседаний даже прокуратура признала законное происхождение денег депутата, хотя в течение более десяти лет пыталась найти доказательства обратного.

Давая показания в суде 27 февраля, Резник заявил, что приобрел дом и судно на Балеарских островах через компании Геннадия Петрова, однако о его незаконной деятельности он не знает. Депутат также заявил, что все переводы в Испанию осуществлялись с его личных счетов в России, все деньги имеют легальное происхождение и задекларированы в налоговых органах.

Кроме того, защита обратила внимание, что предъявленные расшифровки телефонных разговоров, на которые опиралось обвинение, не могут быть доказательством вины Резника в связи с их неверной интерпретацией, а записанный голос вообще не принадлежит депутату.

Ранее в Мадриде вновь возобновились заседания по этому громкому делу. 10 апреля прокурор Хосе Гринда вновь заявил, что получал угрозы от членов Тамбовской ОПГ в свой адрес и в адрес членов своей семьи. "Никакие угрозы не помешают нам делать нашу работу. Должно быть ясно, что прокуратура по борьбе с коррупцией не уступит перед подобными угрозами, как не уступила и перед более серьезными", — сказал Гринда.

В ходе слушаний он подтвердил предлагаемые сроки наказания для предполагаемых лидеров группировки Геннадия Петрова и Александра Малышева, а также супруги Малышева Ольги Соловьевой, которые скрываются от испанского правосудия за границей. Обвинение требует приговорить их к восьми с половиной годам заключения, а остальных находящихся в бегах — к пяти с половиной. Прокуратура также требует приговорить остальных подсудимых, которые явились на суд в Испании, к срокам от двух лет и трех месяцев заключения до трех лет и десяти месяцев заключения и штрафам от 1 евро до 65 миллионов евро.

Ранее суд принял решение прекратить дело в отношении одного из обвиняемых — тяжелобольного Антонио Фортуни. Леонид Хазин и Михаил Ребо пошли на сделку с прокуратурой: Хазин согласился с наказанием в виде одного года и семи месяцев заключения и штрафа в 26 тысяч евро, а Ребо — с наказанием в виде двух лет заключения и штрафа в 1,6 миллиона евро. Обвинения с Вадима Романюка сняты, поскольку он заключил сделку со следствием.