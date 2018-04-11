Жители Эстонии бросились в Россию "отоваривать" рубль

ТАЛЛИН, 11 апр – РИА Новости. Ослабление российской валюты на фондовых рынках активизировало тысячи жителей Эстонии, не понаслышке знающих выгоду в разнице курсов евро и рубля.

Как сообщает Sputnik Эстония , на границе в Нарве образовалась пробка из автомобилей, направляющихся в Россию. Жители балтийской республики отреагировали на новости о серьезном ослаблении рубля и теперь намерены воспользоваться моментом, чтобы благодаря высокому курсу евро обменять его на товары и услуги с российской стороны.

Каждый из таких "путешественников" признается, что внимательно следит за ходом торгов на валютных рынках.

Особо нетерпеливым автомобилистам сразу после пересечения границы неизвестные предлагают с рук обменять евро на рубли "по выгодному курсу". Например, некий торгующий рублями на вокзальной площади мужчина за один евро предлагал 70 рублей, а, по словам направляющегося в город Печоры Псковской области жителя Южной Эстонии Аарне Лейма, на границе он обменял валюту уже по курсу 71 рубль за евро.

Продавщица в продуктовом магазине Печор призналась, что такая активность покупателей ее радует, так как она может продать больше товаров.

В среду, 11 апреля, рубль продолжил ощутимо дешеветь, как следует из данных Московской биржи. В отдельные моменты курс евро превышал 80 рублей (80,15). Такой слабой российская валюта не была с лета 2016 года.

Официальный курс Центрального банка России на 11 апреля равен: доллар — 62,37 рубля (почти на четыре рубля больше, чем было 10 апреля), евро — 76,85 рублей (выше курса 10 апреля почти на пять рублей).

Девятого апреля российская валюта сильно ослабла на фоне введения США новых антироссийских ограничительных мер. В санкционный список попали более двух десятков высокопоставленных чиновников и бизнесменов, а также связанные с ними компании.

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