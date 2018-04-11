Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана, по данным exit poll

БАКУ, 11 апр — РИА Новости. Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев лидирует на внеочередных президентских выборах с 82,71% голосов, свидетельствуют данные exit poll, проведенного независимым исследовательским центром ELS.

"Озвучим цифры: за кандидата Ильхама Алиева — 82,71%", — заявила на пресс-конференции в среду директор ELS Ирада Ягубова.

Внеочередные президентские выборы состоялись в среду в Азербайджане. На высший государственный пост претендуют восемь кандидатов, в том числе Алиев. Участки были открыты с 08.00 по местному времени (07.00 мск) до 19.00 (18.00 мск).