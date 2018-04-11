США могут обсудить санкции против Ирана после изменения ядерной сделки

ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. США намерены улучшить "ядерную сделку" с Ираном, только после этого можно говорить об ослаблении или снятии санкций, заявил в рамках слушаний в комитете по расходам палаты представителей США глава минфина Стивен Мнучин.

"Я могу вас заверить, что президент обеспокоен продолжением поведения Ирана в отношении баллистической программы и (поддержки) терроризма… Мы находимся в постоянном контакте с нашими европейскими партнерами. Дискуссии продолжаются с нашими партнерами. Госсекретарь был вовлечён в эти дискуссии. Я не буду комментировать, что именно президент собирается сделать. Но совершенно ясно, что он хочет лучшей сделки, он очень обеспокоен поведением Ирана", — сказал Мнучин.

"У нас нет вопросов, что санкции в отношении Ирана эффективны. Эта администрация верит, что нам нужна лучшая сделка, прежде чем мы изменим санкционную политику", — добавил он.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

США выступают за изменение соглашения. Как ранее сообщил РИА Новости представитель госдепа, США выйдут из иранской сделки, если европейские партнеры не станут работать "над исправлениями ее недостатков". В госдепе подчеркнули, что, "если в любое время президент решит, что соглашение недостижимо, США выйдут незамедлительно из сделки".