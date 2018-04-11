Депутат предложил США направить "умные" ракеты на уничтожение террористов

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Соединенным Штатам нужно направить свои "умные" ракеты на уничтожение реальных террористов, заявил первый замруководителя фракции ЕР, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, комментируя слова президента США о предполагаемом пуске ракет по Сирии.

В среду президент США Дональд Трамп написал в Twitter , что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Ракеты, по его словам, будут "хорошие, новые и "умные".

"Я бы посоветовал американской администрации принимать взвешенные решения и направлять какие бы то ни было ракеты — и умные, и хорошие, и новые, и старые — в места скоплений реальных террористов, как это делает наша страна. И если у США ракеты действительно "умные", то они должны поражать правильные цели", — цитирует депутата его пресс- служба.

По мнению парламентария, только при совместном участии можно уничтожить международный терроризм как в Сирии, так и на всем Ближнем Востоке.

"Уверен, что если бы их "умные" ракеты достигли именно таких целей, мы все вместе ровно за месяц уничтожили бы международный терроризм, причем не только в Сирии, но и во всем ближневосточном регионе", — сказал Шхагошев.