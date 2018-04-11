Наблюдатели от СНГ рассказали о ходе выборов в Азербайджане

Мужчина голосует на выборах президента Азербайджана на избирательном участке в Бак

Мужчина голосует на выборах президента Азербайджана на избирательном участке в Бак

БАКУ, 11 апр — РИА Новости. Миссия наблюдателей от СНГ не зафиксировала серьезных нарушений на президентских выборах в Азербайджане, заявил РИА Новости глава штаба миссии наблюдателей от СНГ Евгений Слобода.

Президентские выборы проходят в среду в Азербайджане. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов, в том числе действующий президент Ильхам Алиев. Согласно законодательству Азербайджана, обязательный порог явки не предусмотрен, поэтому выборы будут признаны состоявшимися в любом случае. Голосование закончится в 19.00 по местному времени (совпадает с мск).

"Наблюдатели СНГ находятся во всех городах и районах республики. Никаких серьезных нарушений нет", — сказал Слобода.

По словам Слободы, голосование проходит активно, организованно, в спокойной обстановке в соответствии с законом страны. "Жалоб не поступало", — отметил глава штаба миссии наблюдателей от СНГ.