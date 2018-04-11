Армия Саудовской Аравии сбила беспилотник хуситов, сообщили СМИ

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Силы Саудовской Аравии сбили беспилотник йеменских повстанцев-хуситов из шиитского движения "Ансар Алла" в городе Абха на юге королевства, сообщает телеканал Al-Arabia со ссылкой на военные источники.

"Саудовские силы сбили беспилотный самолет (дрон), принадлежащий ополчению хуситов, в городе Абха на юге Саудовской Аравии", — говорится в сообщении телеканала.

По словам источников, хуситы воспользовались облачной погодой, чтобы отправить беспилотник из йеменской провинции Саада вглубь границы с Саудовской Аравией. Дрон поднялся на высоту четыре километра.

Как отмечают другие источники, повстанцы намеревались разведать военные и стратегические позиции Саудовской Аравии. В результате беспилотник был уничтожен.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а хуситам до недавнего времени помогали военные силы, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. В конце ноября минувшего года между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между союзниками и гибели Салеха 4 декабря в перестрелке с хуситами.