СМИ опубликовали видео "отправки" Юлии Скрипаль в военный госпиталь

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Британская газета Sun опубликовала видео, на котором якобы запечатлена отправка Юлии Скрипаль в госпиталь на военной базе.

Издание утверждает, что дочь экс-полковника ГРУ была доставлена в учреждение под вооруженной охраной.

На ролике, сделанном камерами наблюдения, видно, как мимо окон некоего помещения проходит мужчина с большими белыми пакетами. Вслед за ним направляется девушка в светлой куртке и с собакой на поводке – якобы Юлия Скрипаль. Девушку сопровождают двое мужчин в черных костюмах. Как утверждает Sun, они являются "секретными агентами".

При этом ролик, который Sun выдает за видео отправки Юлии в военгоспиталь, появился на YouTube еще в марте. Авторы видео утверждают, что на нем запечатлены люди, отравившие Скрипалей.

Накануне британские СМИ сообщили об отправке Юлии Скрипаль в военный госпиталь "из соображений безопасности", а также для наблюдения за ее здоровьем.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон заявил, что отравление было совершено веществом, разработанным в России. При этом специалисты исследовательской лаборатории в Портон-Дауне не смогли определить место изготовления отравляющего вещества.

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению и называет обвинения со стороны Британии бездоказательной провокацией. Москва также призывает к совместному расследованию инцидента в Солсбери.

Из-за "дела Скрипаля" Великобритания выслала 23 российских дипломата. К Лондону также присоединились некоторые страны Евросоюза, США и ряд других государств. Москва ответила на это зеркальными мерами.