Явка на выборах президента в Азербайджане к 16.00 мск составила почти 70%

Женщина голосует на выборах президента в Азербайджане. 11 апреля 2018

Женщина голосует на выборах президента в Азербайджане. 11 апреля 2018

БАКУ, 11 апр – РИА Новости. Явка избирателей на внеочередных президентских выборах в Азербайджане к 17:00 по местному времени (16:00 мск) составила 69,93%, сообщил глава информационного центра "Выборы" секретариата ЦИК республики Фарид Оруджев.

Избирательные пункты в стране в среду открылись в 08.00 по местному времени (07.00 мск). За пост главы государства борются восемь кандидатов, в их числе действующий президент страны Ильхам Алиев.

"На данный момент явка избирателей составляет 69,93%, проголосовали 3 716 135 человек", — сказал Оруджев на пресс-конференции.

Согласно законодательству Азербайджана, обязательный порог явки не предусмотрен, поэтому выборы будут признаны состоявшимися в любом случае.