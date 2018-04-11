Отправку военных на границу с Мексикой поддерживают 49% американцев

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Почти половина американцев (49%) поддерживают размещение военнослужащих национальной гвардии на границе с Мексикой, показал опрос компании Morning Consult и газеты Politico.

Против решения выступают 42% опрошенных.

Кроме того, четверть респондентов (25%) считают задачей первостепенной важности строительство стены на границе. Еще 32% считают эту меру необходимой, но не самой приоритетной. При этом 38% не считают нужным возводить заграждение.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что хочет отправить на охрану границы от 2 тысяч до 4 тысяч военнослужащих национальной гвардии США, которые будут находиться там на время строительства стены. На прошлой неделе президент уже официально распорядился об отправке военнослужащих на границу.

Национальная гвардия — один из видов вооруженных сил США. Он имеет двойное подчинение: федеральным властям и властям каждого конкретного штата. В случае необходимости национальную гвардию привлекают к борьбе с последствиями стихийных бедствий, реже для подавления крупных беспорядков. Служащие нацгвардии также могут быть направлены в зоны боевых действий.

Предотвращение проникновения в США нелегальных иммигрантов с территории Мексики было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.