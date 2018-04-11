Трамп в Twitter принимает решения, которые ужасают весь мир, заявил Володин

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в Twitter принимает решения, от которых весь мир приходит в ужас, но это не путь России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Президент (США) в Twitter принимает такие решения, от чего весь мир приходит просто в ужас. Это не наш путь", — заявил Володин в среду.

Посол России в Ливане Александр Засыпкин в среду заявил телеканалу "Аль-Манар", что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии. Позднее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. По его словам, РФ стоит подготовиться, потому что ракеты будут "хорошие, новые и "умные".