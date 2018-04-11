В Киеве выразили надежду на продолжение диалога с НАТО на высшем уровне

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе надеется на разблокирование диалога на высшем уровне между Украиной и НАТО, который намерена блокировать Венгрия.

Ранее пресс-служба МИД Венгрии сообщила, что Будапешт намерен блокировать участие Украины в запланированной на апрель встрече министров обороны стран ЕС, а также саммите "Украина — НАТО" при участии президента Петра Порошенко в июле. В ведомстве отметили, что Венгрия не допустит проведения этих мероприятий, пока Украина не приостановит действие закона "Об образовании", существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств.

"Надеюсь, что совместными усилиями и в НАТО, и на двустороннем уровне мы выйдем на разблокирование диалога на высшем уровне между Украиной и альянсом. Хочу напомнить, что несмотря на эти трудности, мы взаимодействуем с НАТО абсолютно полноценно. Но мне хотелось бы, чтобы альянс вернулся к высокому уровню диалога с Украиной", — сказала вице-премьер в опубликованном в среду интервью украинскому интернет-изданию "Обозреватель".

Климпуш-Цинцадзе назвала аргументы Будапешта "необоснованными". Она также считает неприемлемым, что Будапешт выносит вопрос, который, по мнению Киева, должен решаться в двустороннем формате, на всеобщее обсуждение.

"И Украина, и подавляющее большинство членов НАТО считают такое поведение неправильным и неконструктивным… Будем продолжать попытки наладить двусторонний диалог. Надеемся, что в таком же ключе с Венгрией продолжат разговаривать другие страны-члены альянса", — заявила Климпуш-Цинцадзе.

В конце марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина стремится в ближайшие десять лет присоединиться к НАТО и до конца 2019 года получить план действий по членству в альянсе.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства. Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.