Секретарь СНБО Украины назвал отказ Киева от ядерного оружия ошибкой

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что ядерное разоружение Украины было исторической ошибкой.

После распада Советского Союза Украина унаследовала значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, РФ, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.

"Данные нам гарантии безопасности даже не стоят бумаги, на которой были написаны", — заявил Турчинов в опубликованном в среду интервью украинскому интернет-изданию "Гордон". Он заявил, что ядерное разоружение было "исторической ошибкой".

Турчинов объяснил, что пока Украина не стала членом НАТО, необходимо рассчитывать только на собственные силы.

В конце марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина стремится в ближайшие десять лет присоединиться к НАТО и до конца 2019 года получить план действий по членству в альянсе.