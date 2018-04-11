Секретарь СНБО Украины назвал отказ Киева от ядерного оружия ошибкой

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что ядерное разоружение Украины было исторической ошибкой.
"Данные нам гарантии безопасности даже не стоят бумаги, на которой были написаны", — заявил Турчинов в опубликованном в среду интервью украинскому интернет-изданию "Гордон". Он заявил, что ядерное разоружение было "исторической ошибкой".
Турчинов объяснил, что пока Украина не стала членом НАТО, необходимо рассчитывать только на собственные силы.
В конце марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина стремится в ближайшие десять лет присоединиться к НАТО и до конца 2019 года получить план действий по членству в альянсе.