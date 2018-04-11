ДОНЕЦК, 11 апр — РИА Новости. Украинские силовики более 220 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе с начала "пасхального" перемирия, ранения получили восемь мирных жителей, заявили в воскресенье в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).
"С начала "пасхального" перемирия украинские силовики 224 раза нарушили режим прекращения огня, восемь мирных жителей получили ранения, повреждены 40 домостроений, 36 из которых — сегодня утром", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
Он отметил, что только утром в среду украинские силовики 13 раз нарушили перемирие, выпустив по территории республики более 270 мин и артиллерийских снарядов.
Новое, "пасхальное", перемирие в Донбассе вступило в силу 30 марта, но стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.