ДНР: с начала "пасхального" перемирия при обстрелах ранены восемь человек

ДОНЕЦК, 11 апр — РИА Новости. Украинские силовики более 220 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе с начала "пасхального" перемирия, ранения получили восемь мирных жителей, заявили в воскресенье в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Ранее оперативное командование ДНР заявило, что украинские силовики утром в среду обстреляли Донецк, ранение получили семь мирных жителей.

"С начала "пасхального" перемирия украинские силовики 224 раза нарушили режим прекращения огня, восемь мирных жителей получили ранения, повреждены 40 домостроений, 36 из которых — сегодня утром", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

Он отметил, что только утром в среду украинские силовики 13 раз нарушили перемирие, выпустив по территории республики более 270 мин и артиллерийских снарядов.

Новое, "пасхальное", перемирие в Донбассе вступило в силу 30 марта, но стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.