Саперы обезвредили найденные в Киеве снаряды времен Второй мировой войны

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Специалисты уничтожили три снаряда времен Второй мировой войны, найденные столице Украины, сообщила в среду пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

По данным пресс-службы, два снаряда были обнаружены в лесу, еще один — на территории строительной площадки. Все они были времен Второй мировой войны.

"Обнаруженные боеприпасы были изъяты и уничтожены на полигоне", — говорится в сообщении пресс-службы. Также сообщается, что с начала 2018 года в Киеве изъято и уничтожено 80 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.