США намерены изучить способы "ядерного сдерживания" России и Китая

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Американские военные намерены изучить способы "ядерного сдерживания" России и Китая, сообщает RT.

Академия ВВС Соединенных Штатов опубликовала грант на проведение исследований, связанных с противодействием оружию массового поражения (ОМП) в случае его применения. В эту категорию входят химическое, биологическое, радиологическое и ядерное оружие.

В документе указаны десять основных тем и шесть ключевых сфер, которые будут включены в проводимое исследование. При этом в тексте упоминаются только две страны — Россия и Китай, обладающих ОМП. Американские военные намерены обратиться к теории игр, чтобы повысить эффективность сдерживания в отношении этих двух государств.

Так, военные предлагают теоретически смоделировать ситуацию, которая могла бы привести к применению оружия массового уничтожения, а также рекомендуют использовать тактику "запугивания и принуждения" оппонентов.

"Применение теории игр к стратегии сдерживания России и Китая с акцентом на следующие вопросы: 1) как смоделировать то, что представляет ценность для России и Китая; 2) как поставить то, что представляет для них ценность, под угрозу для расширения возможностей сдерживания потенциального применения оружия массового поражения в будущем конфликте, а также его использования в целях запугивания и принуждения", — говорится в тексте контракта.