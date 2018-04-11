Адвокат назвал комичной попытку Каладзе помирить участников драки в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 11 апр – РИА Новости. Проведение товарищеского матча между жителями тбилисского района Дигоми и избитыми ими студентами из Нигерии и Камеруна выглядит немного комично, считает юрист НПО Института толерантности и многообразия Шота Тутберидзе, защищающий интересы студентов.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе во вторник выступил с инициативой провести товарищеский матч с участием конфликтующих сторон на стадионе на улице Белиашвили — в том же месте, где темнокожих студентов избили местные жители в минувшее воскресенье. В соцсетях распространились видеокадры, на которых видно, как несколько разъяренных мужчин, вооруженных палками, сначала стали выгонять студентов со спортивной площадки, где они играли в футбол, а затем бить их.

"Заявление Каладзе было прямым сигналом, что давайте забудем произошедшее и просто помиримся, что означает, что возможное преступление, предусмотренное уголовным кодексом, должно остаться в воздухе, так?", — сказал Тутберидзе в интервью Sputnik Грузия.

"Следствие не должно завершиться. По крайней мере, акцент был сделан на этом. Тем более, немного комичным является проведение товарищеского матча между жертвами и насильниками", — отметил юрист.

О том, знают ли сами студенты об инициативе Каладзе сыграть в футбол, адвокат ответил, что часть из них уже в курсе, однако сыграют ли они в товарищеский матч, станет известно позже.

"С одной частью у меня была коммуникация, а с другой — нет. Поэтому, сейчас я не смогу сообщить вам о позиции всех людей, однако у нас будет собеседование, мы соберемся вместе, и уверен, что будет общая позиция", — добавил он.

Инициативу Каладзе сыграть в футбол приветствуют жители улицы Белиашвили, которые, вопреки доводам потерпевших, считают, что конфликт начался из-за того, что темнокожие студенты не давали детям играть в футбол. Пострадавшие думают, что инцидент произошел по причине их расовой принадлежности.

"Местных нигерийцев было четверо-пятеро, остальные были из разных районов. Они не впервые играли тут. Я исключаю, чтобы этот инцидент произошел из-за цвета кожи. Я им и еду подавал, и вино. Хочу также откликнуться на инициативу Кахи Каладзе, очень хорошая инициатива, и я сыграю, дам детям сыграть, но если наших детей весь день не будут пускать на площадку, так не пойдет", — сказал в эфире местного телеканала один из очевидцев случившегося.

По факту драки следствие возбудило дело по статье "насилие", однако адвокат пострадавших темнокожих студентов требует переквалифицировать его на статью "расовая дискриминация".

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