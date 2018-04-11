Число раненных при обстреле Донецка со стороны ВСУ увеличилось до семи

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (115)

Местные жители Куйбышевского района у гаража, поврежденного в ходе ночного обстрела Донецка. 11 апреля 2018

Местные жители Куйбышевского района у гаража, поврежденного в ходе ночного обстрела Донецка. 11 апреля 2018

ДОНЕЦК, 11 апр — РИА Новости. Семь человек получили ранения в Донецке при утреннем обстреле со стороны украинских силовиков, заявил в среду журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Ранее оперативное командование ДНР заявило, что украинские силовики утром в среду открыли огонь по Донецку, по окраинам города было выпущено более 200 мин и снарядов. Сообщалось о ранении трех мирных жителей.

"В Куйбышевском районе Донецка ранения получили четверо мирных жителей, в поселке Старомихайловка (запад Донецка — ред.) ранены еще трое мирных граждан", — сказал Басурин.

По его словам, украинские силовики активно применяли тяжелое вооружение: по территории республики за сутки выпущено 55 артснарядов калибрами 152 и 122 миллиметра и 235 мин калибрами 120 и 82 миллиметра. "Разрушены и повреждены около 60 квартир и домостроений, а также 12 участков газопровода", — добавил Басурин.

Он также призвал миссии ОБСЕ, ООН, представителей контактной группы и стран "нормандского формата" зафиксировать последствия обстрелов ДНР со стороны украинских силовиков.

Новое, "пасхальное", перемирие в Донбассе вступило в силу 30 марта, но стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.