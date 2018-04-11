Москва и Белград завили о неприемлемости насилия властей Косово над сербами

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Россия и Сербия выступают за неприемлемость насилия властей Косово в отношении сербов и неалбанского населения края, говорится в сообщении МИД РФ.

В среду состоялась встреча замглавы МИД РФ Александра Грушко с директором канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джуричем.

"Указано на неприемлемость насилия косовских властей в отношении сербов и неалбанского населения края, недопустимость осуществления косоварами односторонних шагов. Подчеркнуто, что все имеющиеся вопросы должны решаться в рамках диалога между Белградом и Приштиной с опорой на безусловное выполнение согласованных договоренностей, прежде всего в части формирования Сообщества сербских муниципалитетов Косово", — говорится в тексте сообщения российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что на встрече также было подтверждено единство подходов России и Сербии к косовскому урегулированию, в основе которого лежит резолюция Совета Безопасности ООН 1244.

"С российской стороны отмечена нацеленность на оказание сербским партнерам содействия в отстаивании легитимных прав и интересов Сербии применительно к Косово", — добавили в ведомстве.

Вечером 26 марта спецназ косовской полиции ворвался в административное здание в Косовской Митровице, где проходило заседание "круглого стола" по косовской проблематике, и задержал Джурича. В ходе операции полицейские использовали против безоружных сербов светошумовые гранаты, слезоточивый газ, активно применяли приклады и приемы рукопашного боя. Различные травмы получили 32 человека, включая высокопоставленных чиновников. Джурич после краткой судебной процедуры в Приштине был выдворен из края "за нелегальное пересечение границы".

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из ОАК и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.