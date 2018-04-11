Савченко за время голодовки похудела на 15 килограммов, рассказала сестра

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, за 21 день голодовки похудела на 15 килограммов, ее в четверг доставят в больницу, сообщила журналистам ее сестра Вера Савченко.

Надежда Савченко объявила голодовку с 23 марта.

"У нее был вес 85 килограммов, сейчас она весит 70 килограммов… У нее продолжаются спазмы и иногда есть рвота", — сказала Вера Савченко после свидания с сестрой в киевском СИЗО. По словам Веры Савченко, в четверг Надежду госпитализируют, так как у нее проблемы с желудком. На условия содержания Надежда не жалуется, пьет воду и курит сигареты, добавила сестра.

В свою очередь мать депутата Рады Мария Савченко рассказала журналистам, что просила дочь прекратить голодовку, однако та отказалась.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.