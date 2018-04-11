Защита Януковича готовит заявление об отводе судей по делу о госизмене

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене, готовит заявления об отводе коллегии Оболонского районного суда Киева, рассматривающего дело, заявил в среду адвокат Виталий Сердюк.

Суд в Киеве в среду из-за неявки защиты перенес слушание дела Януковича о госизмене на 18 апреля. Председательствующий судья сообщил, что адвокаты находятся в командировке в Мосвке и своей неявкой сорвали уже 13 заседаний.

"Безусловно, такие заявления (об отводе состава суда – ред.) нами подготовлены, такие заявления уже готовят свидетели… И, конечно, такие жалобы и заявления некоторыми свидетелями уже подписаны и будут подаваться в качестве реагирования", — сказал Сердюк в эфире телеканала "112 Украина".

Кроме того, по его словам, адвокаты уже обратилась в ряд международных правозащитных организаций, в том числе в мониторинговую группу ООН и в ОБСЕ, с заявлениями о грубых нарушениях прав Януковича на защиту. "Мы видим, что суд не заинтересован в допросе наших свидетелей, делает все для того, чтобы такие допросы не осуществились", — сказал Сердюк.

В частности, по его словам, украинский суд не желает вызывать на заседание свидетелей и хочет их допросить по Skype, что не предусмотрено украинским законодательством. "Мы находимся здесь (в РФ – ред.), потому что суд на нас решил возложить функции почтальонов и функции министерства юстиции, которое должно осуществлять вызов свидетелей", — отметил Сердюк.

Он сказал, что 18 апреля адвокаты будут присутствовать в Киеве на заседании, во время которого запланирован допрос ряда свидетелей, в том числе депутата Верховной рады Украины Михаила Добкина.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.