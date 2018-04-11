Чехия готова расширить участие в зарубежных военных миссиях

ПРАГА, 11 апр – РИА Новости. Более чем на 370 военнослужащих должно возрасти участие Чехии в международных миссиях в Ираке, Афганистане и Мали, сообщает пресс-служба правительства страны со ссылкой на соответствующее решение кабмина.

"С учетом намеченного расширения зарубежные миссии обойдутся оборонному ведомству в 2,1 — 2,4 миллиарда корон (102-117 миллионов долларов) в год. В настоящее время в Ираке, Афганистане, Мали, Косово, на Синайском полуострове и на Голанских высотах задействованы в общей сложности 806 чешских военнослужащих. Согласно планам минобороны, еще в этом году число участников зарубежных миссий возрастет до 1,081 тысячи человек, а в 2019 году – до 1,191 тысячи человек", — говорится в сообщении.

Решение правительства подлежит теперь утверждению в парламенте, где против участия чехов в зарубежных миссиях активно выступают представители компартии и движения "Свобода и прямая демократия", вместе располагающие 37 (из 200) мандатами. Кроме того, депутаты еще от 4 партий возражают против того, чтобы данный вопрос ставило правительство, не получившее в конце января вотума доверия в парламенте и теперь ожидающее решения своей судьбы в ходе затянувшихся переговоров премьера и лидера правящего движения ANO Андрея Бабиша с руководителями других партий и движений.