Чехия готова расширить участие в зарубежных военных миссиях

ПРАГА, 11 апр – РИА Новости. Более чем на 370 военнослужащих должно возрасти участие Чехии в международных миссиях в Ираке, Афганистане и Мали, сообщает пресс-служба правительства страны со ссылкой на соответствующее решение кабмина.
Решение правительства подлежит теперь утверждению в парламенте, где против участия чехов в зарубежных миссиях активно выступают представители компартии и движения "Свобода и прямая демократия", вместе располагающие 37 (из 200) мандатами. Кроме того, депутаты еще от 4 партий возражают против того, чтобы данный вопрос ставило правительство, не получившее в конце января вотума доверия в парламенте и теперь ожидающее решения своей судьбы в ходе затянувшихся переговоров премьера и лидера правящего движения ANO Андрея Бабиша с руководителями других партий и движений.