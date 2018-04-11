Жалоб на нарушения на выборах президента Азербайджана пока нет

БАКУ, 11 апр – РИА Новости. Глава секретариата Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Ровзат Гасымов заявил, что на данный момент нет никаких жалоб по поводу процесса голосования на президентских выборах.

В среду в Азербайджане проходят президентские выборы. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов, в том числе действующий президент Ильхам Алиев. Избирательные пункты в стране в среду открылись в 08.00 по местному времени (07.00 мск).

"На данный момент к нам на "горячую линию" не поступало жалоб по поводу процесса голосования", — сказал Гасымов журналистам.

Согласно законодательству Азербайджана, обязательный порог явки не предусмотрен, поэтому выборы будут признаны состоявшимися в любом случае. При этом ранее в конституцию страны внесли изменения, которые сняли ограничения на число президентских сроков, увеличили продолжительность каждого срока до семи лет.