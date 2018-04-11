Раскрыт секрет "исчезающей" оптической иллюзии

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Ученые объяснили механизм оптической иллюзии с "исчезающей" картинкой. Об этом пишет The Verge.
Профессор психологии Квинслендского университета Дерек Арнольд рассказал, что "исчезновение" картинки объясняется свойствами человеческого мозга, который перестает обращать внимание на статичные визуальные образы. В повседневной жизни движения предметов и движения самих глаз обеспечивают видимость картинки.
Профессор медицинского центра SUNY Downstate и Сюзана Мартинес-Конде добавила, что данный эффект называется нейронной адаптацией. Аналогичное явление можно заметить в случае с одеждой. Человек ощущает ее на себе лишь когда надевает, а затем перестает обращать на нее внимания.