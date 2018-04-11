Раскрыт секрет "исчезающей" оптической иллюзии

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Ученые объяснили механизм оптической иллюзии с "исчезающей" картинкой. Об этом пишет The Verge.

Изображение с размытыми цветными пятнами распространилось по Сети благодаря порталу Reddit. Интернет-пользователи отметили, что при длительном рассматривании оно будто растворяется и превращается в белое пятно. Однако если перевести взгляд на другой объект и затем снова взглянуть на картинку, цветные разводы снова появляются.

Профессор психологии Квинслендского университета Дерек Арнольд рассказал, что "исчезновение" картинки объясняется свойствами человеческого мозга, который перестает обращать внимание на статичные визуальные образы. В повседневной жизни движения предметов и движения самих глаз обеспечивают видимость картинки.

Профессор медицинского центра SUNY Downstate и Сюзана Мартинес-Конде добавила, что данный эффект называется нейронной адаптацией. Аналогичное явление можно заметить в случае с одеждой. Человек ощущает ее на себе лишь когда надевает, а затем перестает обращать на нее внимания.