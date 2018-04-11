Киевский суд перенес слушание дела Януковича из-за неявки адвокатов

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Заседание Оболонского районного суда Киева не состоялось в среду из-за неявки адвокатов экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, следующее заседание назначено на 18 апреля.

Ранее коллегия суда заявила, что рассчитывает в апреле допросить 12 человек, в том числе бывшего главу правительства Николая Азарова, экс-главу администрации президента Украины Андрея Клюева, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко.

"Суд в очередной раз вынужден объявить перерыв на 10.00 (совпадает с мск) 18 апреля", — заявил председательствующий судья Владислав Девятко.

Он отметил, что на заседание не явились адвокаты Януковича, но пришел один из свидетелей защиты.

"Суд вынужден констатировать, что это уже 13-е сорванное заседание", — сказал Девятко. По его словам, защитники передали суду уведомления о том, что в среду и четверг будут находиться в командировке в Москве.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.