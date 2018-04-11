Представитель ПАСЕ оценил организацию выборов в Азербайджане

БАКУ, 11 апр — РИА Новости. Подготовка к выборам президента в Азербайджане прошла "очень хорошо", международные наблюдатели получили беспрепятственный доступ на избирательные участки, заявила наблюдатель от Парламентской ассамблеи Совета Европы Маргарета Неллен.
Неллен заявила у избирательного участка, что с утра посетила пока только его. "Все было организовано как следует, нас хорошо приняли. Мы довольны тем, что азербайджанские власти не наложили никаких ограничений на вход наших наблюдателей — членов парламента… На данный момент мы увидели, что подготовка к выборам — административная, техническая, образовательная — прошла очень хорошо, получила хорошие ресурсы", — заявила Неллен.
Наблюдатели ПАСЕ прибыли в Баку в составе единой делегации ассамблеи, ПА ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.
В сентябре 2015 года БДИПЧ отказалось направить наблюдателей на парламентские выборы в Азербайджан, заявив, что власти страны ограничили число наблюдателей. После этого наблюдателей отказалась направить и Парламентская ассамблея Совета Европы.
На выборах в Азербайджане борются со случаями повторного голосования. На входе на избирательные участки всем сканируют большой палец, куда уже проголосовавшим ставят отметку из специальных бесцветных чернил. #Azerbaijan pic.twitter.com/BgvO85qNtL— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 11 апреля 2018 г.