Представитель ПАСЕ оценил организацию выборов в Азербайджане

Плакат о выборах президента Азербайджана на избирательном участке в посольстве Азербайджанской Республики в Москве. 11 апреля 2018

Плакат о выборах президента Азербайджана на избирательном участке в посольстве Азербайджанской Республики в Москве. 11 апреля 2018

БАКУ, 11 апр — РИА Новости. Подготовка к выборам президента в Азербайджане прошла "очень хорошо", международные наблюдатели получили беспрепятственный доступ на избирательные участки, заявила наблюдатель от Парламентской ассамблеи Совета Европы Маргарета Неллен.

В среду в Азербайджане проходят президентские выборы. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов, в том числе действующий президент Ильхам Алиев. Избирательные пункты в стране в среду открылись в 08.00 по местному времени (07.00 мск).

Неллен заявила у избирательного участка, что с утра посетила пока только его. "Все было организовано как следует, нас хорошо приняли. Мы довольны тем, что азербайджанские власти не наложили никаких ограничений на вход наших наблюдателей — членов парламента… На данный момент мы увидели, что подготовка к выборам — административная, техническая, образовательная — прошла очень хорошо, получила хорошие ресурсы", — заявила Неллен.

Наблюдатели ПАСЕ прибыли в Баку в составе единой делегации ассамблеи, ПА ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

В сентябре 2015 года БДИПЧ отказалось направить наблюдателей на парламентские выборы в Азербайджан, заявив, что власти страны ограничили число наблюдателей. После этого наблюдателей отказалась направить и Парламентская ассамблея Совета Европы.