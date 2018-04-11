Назарбаев "высоко ценит" личные отношения с Путиным

АСТАНА, 11 апр — РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что высоко оценивает личные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Отношения Казахстана с РФ являются эталоном межгосударственных связей, служат ярким примером стратегического партнерства и союзничества. Благодаря нашему тесному сотрудничеству успешно функционирует интеграционное объединение — Евразийский экономический союз", — сказал Назарбаев после официальной церемонии, обращаясь к ее участникам.
Он заявил, что курс на дальнейшее укрепление сотрудничества между Казахстаном и Россией пользуется самой широкой поддержкой у народов двух стран.
По его словам, "Казахстан по-прежнему нацелен продолжить расширение связей с Россией как в двустороннем формате, так и в рамках международной повестки".