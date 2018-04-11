Назарбаев "высоко ценит" личные отношения с Путиным

АСТАНА, 11 апр — РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что высоко оценивает личные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.

В среду в Астане ряд послов, в том числе и посол России Алексей Бородавкин, вручили президенту Казахстана верительные грамоты.

"Отношения Казахстана с РФ являются эталоном межгосударственных связей, служат ярким примером стратегического партнерства и союзничества. Благодаря нашему тесному сотрудничеству успешно функционирует интеграционное объединение — Евразийский экономический союз", — сказал Назарбаев после официальной церемонии, обращаясь к ее участникам.

Он заявил, что курс на дальнейшее укрепление сотрудничества между Казахстаном и Россией пользуется самой широкой поддержкой у народов двух стран.

"Я высоко оцениваю добрые личные отношения с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Считаю, что его убедительная победа на недавних выборах — это очередная высокая оценка народом России курса своего лидера на дальнейшее процветание, укрепление геополитической роли России, а также его самоотдачи, беззаветной преданности стране", — сказал Назарбаев.

По его словам, "Казахстан по-прежнему нацелен продолжить расширение связей с Россией как в двустороннем формате, так и в рамках международной повестки".